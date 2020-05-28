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شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» بالإسكندرية: ممنوع الركوب دون كمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية إنه لن يسمح للمواطنين بركوب جميع وسائل المواصلات التابعة للهيئة دون ارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الهيئة في بيان، الخميس، أنه بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1069 بتاريخ 19 مايو 2020، واعتبارًا من السبت القادم الموافق 30 مايو الجارى، يمنع منعًا باتًا الحضور دون ارتداء الكمامة لجميع للعاملين والمترددين على جميع الإدارات بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
ومن جانبه، قال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الهيئة تُهيب بجميع المواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات بالهيئة اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو الجارى .
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