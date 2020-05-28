شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ٢٨٠ محضر تعديات على النيل وأملاك «الري» للنيابات العسكرية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الموارد المائية والرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على المجاري المائية، وتحرير محاضر المخالفات، وتم إحالتها إلى النيابات العسكرية، حيث أحالت 280 محضر للنيابة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى يتابع على مدار الساعة المجهودات المبذولة في ذات الشأن، حيث تلقى تقريراً عن إجمالي محاضر المخالفات التي تم تحريرها وإحالتها إلى النيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى حتى، أمس الأربعاء، بلغت 280 محضر وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للري المختصة.

ووفقا للبيان شملت المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية إحالة (2) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى أسوان و(14) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى سوهاج و(5) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى شرق قنا و(20) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط و(31) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى غرب المنيا.

كما شملت المخالفات إحالة (6) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية و(4) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى الغربية و(18) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى غرب البحيرة و(7) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية و(173) محضر بدائرة الإدارة العامة لرى دمياط.

ونبه الدكتور عبدالعاطى على جميع أجهزة الوزارة باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 مع المتابعة المستمرة والإفادة لتقرير يومي عن المخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

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