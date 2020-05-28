شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا.. وارتفاع عدد المتعافين لـ١٢٨ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، تعافي 6 حالات جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي خرجت من مستشفى العزل إلى 128 حالة، بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من فيروس كورونا من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزمات وكل التحديات.

وأكد «غنيم» أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، حيث أن هذا الملف له أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أشاد بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية «جيش مصر الأبيض» الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، ومشددا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.

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كما أشاد المحافظ بدور المجتمع المدني بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة، مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطني ومخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية.