شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تشكر مصر على دعمها في إزالة الحشائش بالبحيرات الاستوائية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت الحكومة الأوغندية ممثلة في وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، فينسيت باملانجاكى، خطاب شكر للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية للحكومة الأوغندية في مجال مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية .

وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري، الخميس، أنه نظراً لما شهدته أوغندا ودول الهضبة الاستوائية خلال الستة أشهر الماضية من سقوط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا مما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة وأدى إلى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد عن 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين، مما تسبب في إغلاق محطة الكهرباء والاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه .

وأوضح التقرير أنه تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، مما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.

وأشار التقرير إلى أن التعاون المصرى الأوغندى في مجال المياه يعتبر نموذج للتعاون والشراكة بين الدولتين ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، موضحًا أنه جارى تنفيذ عدد (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي.

وفي سياق متصل، قامت البعثة المصرية بأوغندا بإشراف الدكتور عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرى بأوغندا بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا وعددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي لترشيد الانفاق وتشمل كذلك سكيب حول عدد (6) استراحات، والتي لم يتم أي أعمال تجديد لها منذ خمسين عامًا.

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