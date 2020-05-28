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شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك» تحتفل بعيد الصعود المجيد دون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، بعيد الصعود المجيد، الخميس، دون حضور شعبي، تزامنا مع خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد ١٩ والحد من انتشاره، حيث اقتصرت الصلاة على الآباء الكهنة.
وترأس صلاة الذبيحة الإلهية، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركيّة بالإسكندرية، وشاركه الصلاة الآباء الكهنة فقط.
وعقب الصلاة، ألقي القمص أنطونيوس كلمة العظة التي بدأها بتقديم التهنئة إلى البطريرك إبراهيم إسحق، والأنبا باخوم بمناسبة عيد الصعود الإلهي، ثم تحدث في كلمته عن صعود الرب يسوع إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب، موضحا أن الرب يسوع بصعوده يدعونا إلى مشاركته في مجد ملكوت السموات.
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