شكرا لقرائتكم خبر عن راعى «مارجرجس» بالإسكندرية يكشف ملابسات محاولة حرق كنيسة العذراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي السابق وراعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية، الخميس، ملابسات وتفاصيل محاولة التعدي على الكنيسة بزجاجة مولوتوف لحرقها، وذلك لأول مرة منذ وقوع الحادث، مؤكداً أن ما حدث هو معجزة بكل المقاييس.

وقال «القمص مرقص» – في كلمة روحية وجهها للشعب من الكنيسة عبر الموقع الرسمى لها مساء أمس بهذا الشأن – إن ما حدث يوم الواقعة وتحديداً في الساعة الثالثة ودقيقتين فجراً حسبما رصدت كاميرات الكنيسة هو معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن للأسف صاحب هذا الحادث شائعات وأقاويل مغرضة رددها البعض من أن الكنيسة تعرضت للحرق، وكذا وكذا ولكن هذا كله لم يحدث، وأن ما حدث أسرده للتاريخ بكل دقة وشفافية وأمانة.

وأضاف:«جه إرهابى تكفيري من خلف المسجد المقابل للكنيسة ورمى زجاجة مولوتوف في اتجاه الكنيسة بغرض حرقها إلا أنه بعد متر واحد من رمى الزجاجة اشتعلت النيران وكادت أن تحرقه، وظلت تتدحرج في اتجاه الكنيسة إلا أن توقفت قبل البوابة الحديدية للكنيسة دون أن تمسها بمكروه كونها أصبحت فارغة تماماً من البنزين والمواد المشتعلة الموجودة بداخلها، خاصة وأن المسافة بين المسجد والكنيسة حوالي 20 مترا، ما يعني أن ربنا حامي كنيسته وشفاعة العذراء نجت كنيستها وشفاعة الشهيد مارجرجس نجت كنيسته، والله لم يسمح للنار أن تمس الكنيسة لأنها محروسة بمعجزة ربنا اللى حارسها».

وتابع أن هذا كل ما حدث بالضبط، وأنا أقوله للتاريخ، فلا تلتفتوا للشائعات التي تدمر أي شئ .