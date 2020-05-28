شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل أبناء سائق الإسعاف «ضحية كورونا»: «والدكم شهيد الواجب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه، الخميس، أسرة المواطن شعبان عبدالعال محمد عبدالفتاح، سائق الإسعاف، ابن سدمنت الجبل مركز إهناسيا، الذي توفى الأسبوع الحالي بمستشفى هليوبوليس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بوحدة الإسعاف بنزلة السمان بمحافظة الجيزة.

التقى محافظ بني سويف زوجة المواطن بصحبة أبنائه الأربعة ( 3 أولاد وبنت)، وفي حضور الدكتور إسلام عسًاف مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمم الصبر والسلوان ،موجها حديثه لأبناء المواطن (والدكم شهيد ضحى بنفسه في أداء واجبه من دافع وطني وإنساني".

واطمأن المحافظ على أحوالهم واستفسر عن أحوالهم وظروفهم المعيشية في الوقت الحالي، مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوح لهم أنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنسى تضحيات أبنائها المخلصين من جيش مصر الأبيض.

كما ثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها كافة عناصر المنظومة الصحية من الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإسعاف وفنيين، الذي يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة في سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم من مصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم من أهم عناصر «جيش مصر الأبيض» كونهم خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين، قائلًا: «رجال الإسعاف هم جنود الصف الأول في جيش مصر الأبيض لمجابهة فيروس كورونا المستجد».

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه من خلال التنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية، يجري عرض مقترح لإمكانية إطلاق اسم المواطن على وحدة إسعاف، تخليدا لذكراه وتقديرا لتضحيته العظيمة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإسعاف المصرية قد أعلنت، الإثنين الماضي، وفاة السائق «شعبان عبدالعال محمد»،جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء عملة بوحدة إسعاف نزلة السمان بمحافظة الجيزة، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بمحافظة القاهرة.

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