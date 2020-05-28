شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: «تكاتفنا معًا هو السبيل لتخطي المحنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: «تكاتفنا معاً هو السبيل لتخطي هذه المحنة التي يمر بها العالم، ومصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف في وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه».