شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد الصعود المجيد بوادى النطرون: «نصلي ليرفع الله الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظة روحية بمناسبة عيد الصعود المجيد عقب صلاة قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون الخميس.

واستهل البابا العظة بتهنئة الأقباط بعيد الصعود وعيد دخول المسيح أرض مصر وصوم الرسل قائلا: «في هذا اليوم نحتفل بعيد الصعود المجيد وهو اليوم الأربعون من الخمسين المقدسة كما احتفلنا بدخول السيد المسيح الهيكل، وهو أربعون يوم وبنقول هذه العبارة اليونانية (ماران آثا) أي الرب قريب والمسيح ظل أربعون يوم يظهر للتلاميذ في ظهورات متعددة».

وأضاف البابا: «أريد أن أتحدث معكم في تأمل ما قبل الصعود ويوم الصعود وبعد الصعود، أما قبل الصعود كان يظهر للتلاميذ يشرح لهم ويثبت إيمانهم وقدم لهم أمور مختصة بملكوت السموات والآباء الرسل كتبوا بعض التعاليم والباقي سلم شفاهي وما سلمه شفاهياً كان مختص بالسماء فارجلنا على الأرض وفكرنا في السماء فعدو الخير يحاربنا لكي لا ندخل السماء وكل حياتنا مختصة بالملكوت وكلمهم بأمور الآب والروح القدس وحل عليهم الروح القدس بعد عشرة أيام، وكان يحدثهم قبل الصعود عن المجىء الثاني فهو أتى أولًا ليخلص الإنسان وسيأتي ثانيًا ديانًا لكل العالم وكان قبل الصعود يعد فكرهم قبل إرسالهم، وكان هذا الإعداد خلال الأربعون يوم هذا بخلاف ماقدم لهم من تعاليم قبل ذلك.

وتحدث البابا عن يوم الصعود بقوله إنه كان على جبل الزيتون ولكن مر على ببت عنيا وجثيماني وهم لهم تاريخ في أسبوع الآلام فبيت عنيا أي بيت الألم وجثيماني موضع الصليب وجبل الزيتون الصعود لكي يوضح أن الصعود هذا ثمرة من ثمرات الصليب والصعود كان أمر في غاية الإثارة للتلاميذ والمسيحية، يقال أن ليس لها سقف فالحياة مستمرة وهذا جعل داود يقول «ليت لي جناحا كالحمامة لاطير وأستريح»، هو يأمل أن يكون له هذا الشكل لننمو والتقدم والصعود المسيح ابتدء يصعد ومعه ملاكيين والتلاميذ كان لهم أسئلة كثيرة ولكن الجميل أن التلاميذ كان لهم مشاعر فهم عادوا وسجدوا بفرح عظيم وعادوا لمدينتهم.

وتابع، إن المسيحية ديانة سماوية بدأت من السماء واكتملت في السماء وهذا يجعلنا ككنيسة تصر على معمودية الطفل من صغره لكي تكون له عضوية سماوية لأن المسيحية بدأت من السماء وأخذت رحلة الأرض وتنتهي في السماء والمسيح صاحب السماء.

وواصل، المسيح في عيد الصعود يبين أنه صاحب السماء والمسيح صعد للسماء لكي يؤهلنا لسكنى السماء والسماء ليست بعيدة وهذا سبب أن الكنيسة تضع حامل الأيقونات أمامنا لكي نعرف أن القديسين يتطلعوا لنا من السماء، وهذا جعل بعض المفسرين يقولوا أن الكنيسة جزئين كنيسة منتصرة وكنيسة مجاهدة والمسيح في السماء يعد لي مكان ودوري اجتهد لاحافظ عليه لهذا الإنسان دون المعمودية تراب وإلى التراب يعود والكنيسة مليئة صلوات واصوام لكي تساعدنا في حفظنا على مكاننا في السماء.

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واختتم البابا عظته قائلا: «كلنا نصلي أن يرفع الله هذا الوباء ونحن لدينا اليوم عيد ويوم الإثنين القادم عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، ونصلي هذا اليوم في أحد الاماكن التي زارتها العائلة المقدسة ويوم الأحد بعد عشرة أيام عيد العنصرة وبعد هذا نبدء صوم الخدمة صوم الرسل».