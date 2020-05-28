شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يوجه بتوظيف منظومة الرصد الآلي في إدارة توزيع المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، بتنفيذ خطط عاجلة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والإتصال (التليمتري)، مع تشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات مراقبة تشغيل المنظومة لضمان إستمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية الخميس، إن ذلك يأتي في إطار متابعته المستمرة لسير أنشطة العمل خصوصاً في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة وباء كورونا المترافقة مع عطلة عيد الفطر الطويلة، وبمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير، إن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري) ترتكز على تدفق البيانات من عدد (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية، موضحا أن هذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن هذه المنظومة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر، وذلك بإستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وبدون أدنى تدخل للعنصر البشري.

وأشار وزير الري إلى أن تشغيل المنظومة تأتي في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والري بتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه، حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.

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