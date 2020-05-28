شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: انتهاء الحجر الصحي لـ٤٠٠ عائد من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انتهاء فترة الحجر الصحي لنحو ٤٠٠ راكب من المصريين العائدين من السعودية، والذين وصلوا على متن رحلة بحرية للعبارة «القاهرة»، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة.

وقام فريق طبى من الحجر الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.