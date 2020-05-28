أسعار الذهب ترتفع مرة أخرى اليوم الخميس 28\5\2020 في مصر

تشهد أسعار الذهب في الفترة الحالية عدم استقرار في سعر الأعيرة المتداولة في مصر، حيث ترتفع مرة وتتراجع مرة أخرى، وهذا بفعل الاضطرابات التي يشهدها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر يومياً، لذلك نوافيكم من خلال موقعنا عرب نيوز تقرير يومي مفصل عن سعر الذهب في الأسواق المصرية، فتابعوا معنا الآن لنوافيكم بسعر الذهب اليوم الخميس 28\5\2020.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2020 في مصر ارتفاع ملحوظ في سعر أعيرة الذهب بقيمة 10 جنيهات، وهذا بسبب ارتفاع سعر الذهب عالميا بحوالي 25 دولار بسبب ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، بينما يظل إعلاق سوق الصاغة المصري وتوقف المبيعات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاء هذا التراجع بعد تراجع الذهب أمس الأربعاء بقيمة 7 جنيهات، ولم يستمر هذا التراجع كثيراً وسرعان ما عاود الذهب يرتفع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سجل الذهب عيار 21 نحو 760 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 18 نحو 651.50 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 868.50 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1721 دولاراً.