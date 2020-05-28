صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية .

وقال محافظ أسيوط،فى بيان له أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماً كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرا الى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى انشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج .

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى ان نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80 % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 الف و 499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 الف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .

وبلغ نسبة اجمالى الحضور للاعدادية العامة 61 الف و824 طالبا واجمالى عدد الناجحين 61 الف و 677 ناجحاً بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لافتا الى ان عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها .

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اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط (1)



اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط (2)