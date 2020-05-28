محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الشائعات التي نشرت بشأن التحذير من استخدام تطبيق: "صحة مصر"، حرب شائعات تضر بالمواطنين مباشرة. وأضاف يونس على صفحتة الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، "حرب شائعات تضر المواطنين مباشرة وهذا بالدليل، إمبارح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات نشر "بوست" عن تحديث تطبيق: "صحة مصر"، اللي هيفيد كل المصريين في التعامل مع فيروس "كورونا"، وذكر فى البوست فوائد كثيرة للتطبيق اللي المفروض كلنا ننزله". وتابع: "النهاردة فوجئتا ببوست بيحذر الناس من التطبيق ده، حرام عليكم تضروا صحة الناس وتمنعوا عنهم الخير". Advertisements وأضاف: "التطبيق مفيد جدًا... ثقة بالله مصر هتعدي". رابط نسخة الأندرويد رابط نسخة الآيفون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار مجلس الوزراء عن التحذير من تطبيق "صحة مصر": شائعات تضر المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.