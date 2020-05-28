بعد تزايدها بين المصريين.. الصحة العالمية تُعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس "كورونا المستجد"، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراضها.

يأتي ذلك في خضم تزايد الشكاوى مؤخرًا من الكثيرين بمعاناتهم من فقدان حاستي الشم والتذوق خلال الأيام الماضية، وتخوفهم من ارتباط ذلك بالإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف "الخولي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس: "نعم هناك العديد من الحالات المصابة بـ"كوفيد-19"، أوضحت فقدان الشم، لكن هذا وارد في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي".

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وأوضح أن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها: العزل، والغذاء الجيد، مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وبشأن عودة حاسة الشم للعمل بعد العلاج، قال الخولي: "نعم تعود بعد زوال الأعراض؛ لأن فقدان الشم أو التذوق في النهاية عرض، ويعود لطبيعته بعد التعافي".

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