محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "اختلاس مال عام"، ضُبط فيها (أمين مخزن إحدى المستشفيات سابقا، مقيم بمحافظة الجيزة ) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي كونه أمين مخزن مستشفى منذ عام 2011 وقام باختلاس مهمات من عهدته بلغت قيمتها الإجمالية 690 ألف جنيه مصري وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الجرد المشكلة من مسئولي الشركة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 سنوات.. الأموال العامة تكشف حقيقة اختلاس 700 ألف جنيه من مستشفى حكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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