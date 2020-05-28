ضبط 20 قضية أموال عامة ومخالفات للقانون البيئي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات أمنية لضبط مخالفات قانون البيئة، وتنوعت المخالفات ما بين إلقاء القمامة بالطريق وتلويث المجاري المائية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 19 قضية متنوعة. وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط قضية "تزوير". جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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