شرطة الكهرباء تضبط 2500 واقعة سرقة تيار كهربي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات للمخالفين. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 2510 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. جرى اتخاذ الإجراءات حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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