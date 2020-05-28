خلال 24 ساعة.. ضبط 2858 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2858 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 643 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 108 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير ".

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.