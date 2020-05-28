أخبار مصر | عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استثنى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 10 قطاعات من قرار حظر التجول والغلق التام، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا".

وأكد مجلس الوزراء، أن المواعيد الجديدة للحظر وغلق المحال والأنشطة التجارية، تبدأ بعد غد السبت، ولمدة 15 يومًا، استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد"، حيث يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ويُستثنى من الحظر ما يلي:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

2- محال البقالة.

3- البدّالون التموينيون.

4- المخابز.

5- محال اللحوم.

6- محال الخضراوات والفاكهة.

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7- محال الدواجن.

8- محال الأسماك.

9- السوبر ماركت.​

10- الصيدليات.

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة؛ عن نتائج وتوصيات الاجتماع الذى عقده مؤخرًا بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

وأوضح أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 132020، وينتهى فى 2822021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولًا لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد.