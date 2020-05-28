أخبار مصر | بعد ظهور 4 إصابات بكورونا.. تعقيم 'دار الهلال' وشارع المبتديان (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ظهور 4 إصابات بكورونا.. تعقيم 'دار الهلال' وشارع المبتديان (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حي السيدة زينب، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعقيم مؤسسة دار الهلال للتراث، وشارع المبتديان المحيط بها بمنطقة السيدة زينب؛ وذلك بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى التزامها بقرارات الدولة ومجلس الوزراء في هذا الشأن، وأيضًا قرارات الهيئة الوطنية للصحافة.

وقام حي السيدة زينب بتعقم مباني المؤسسة بالكامل من الداخل والخارج، وتعقين الشوارع المحيطة به، ومداخله ومخارجه وكافة المصاعد وكافة مكاتب الزملاء الصحفيين والإداريين.