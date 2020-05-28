أخبار مصر | مرور مفاجئ وتشكيل لجان للأزمات.. 'الوطنية للصحافة' تشدد إجراءاتها في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مرور مفاجئ وتشكيل لجان للأزمات.. 'الوطنية للصحافة' تشدد إجراءاتها في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اعتماد تشكيلات لجان الأزمة المُرشحة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ويكون تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة، ورئاسة اللجان كما يلي:

- محمـد حسـن مؤسسـة الأهرام.

- طاهـر قابي مؤسسة أخبـار الـيوم.

- عبدالرازق توفـيق مؤسسـة دار التحرير.

- أحمد باشا مؤسسة روزاليوسف.

- عاطف عبدالغني مؤسسة دار المعـارف.

- صلاح الدين مغاوري وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- أحمد أيـوب مؤسسـة دار الهـلال.

- إبراهيـم نوفل الشركة القومية للتوزيع .

كما قررت الهيئة، تقديم دعم عاجل بقيمة 100,000 كدفعة أولى؛ لكل مؤسسة لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي، مؤكدة أنه لن يتم تقديم الفواتير المعتمدة للهيئة، ولا تُنفق في أيه أغراض أخرى بخلاف هذا، ولن يتم تقديم أي دعم آخر إلا بعد استيفاء هذا الشرط.

وأكدت الهيئة اللجنة تختص بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة، وتحت إشرافه بكل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ شروط السلامة الصحية، وحماية العاملين، وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المسؤولة، ويقع في اختصاصها ما يلي:

1- التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية ملاحظات أو سلبيات.

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2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تمامًا، وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذي يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعاً دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة، حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم المقترحات لرئيس مجلس الإدارة حول الأسلوب الأمثل للإدارات الطبية، بشأن الإشراف على العاملين بالمؤسسة وتقديم النصائح والإرشادات.

7- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة، في إطار الحرص التام على سلامة العاملين، وتقليل فرص انتشار العدوى.

8- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.

9- تلتزم لجنة الأزمة بتوفير الاسعافات الضرورية وتقديم النصائح الطبية للعاملين بالمؤسسة، وتنشر في لوحة إعلانات المؤسسة خطة تحركها لتطهير وتعقيم المؤسسة أولاً بأول، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها.

كما تقوم لجنة الأزمة بنشر أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأعضائها في مكان ظاهر بالمؤسسة وعلى كافة وسائل التواصل المتاحة بين الزملاء، وذلك لضمان سهولة وسرعة التواصل معهم على مدار 24 ساعة.

وقررت الهيئة أيضًا، عقد لقاء يومي لرئيس مجلس الإدارة، لتقديم تقرير متابعة يومي الساعة الخامسة مساء كل يوم، بشكل مختصر يتضمن حالات الإصابة والإجراءات المتبعة والتوصيات الضرورية، ويقوم برفعه على الفور لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكدت أن رئيس مجلس الإدارة من حقه أن يضيف الخبرات والكفاءات الضرورية اللازمة لأداء المهمة ويصدر قرارًا بذلك، ويقوم بنشره بلوحة الإعلانات بالمؤسسة، ليكون جميع العاملين بالمؤسسة على علم بالإجراءات، ولضمان سهولة تواصلهم بأعضاء اللجنة.

وشددت الهيئة أن أعضائها سيقومون بالمرور المفاجئ للتأكد من تنفيذ المؤسسات للقرار.

وأوضحت أن قراراتها جاءت نظراً للظروف العاجلة الملحة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وحرصاً على اتخاذ أقصى درجات الحماية والسلامة للعاملين، ووفقاً للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وصلاحياتها.