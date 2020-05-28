أخبار مصر | تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجهة منزل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجهة منزل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة أمس، بأحياء جنوب وشمال الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والدقي والعجوزة.

وأكد "راشد" أن الحملات أمس اسفرت عن تطهير وتعقيم أكثر من 3000 شارع وواجهات منازل ومحال ومرافق عامه على مستوى الأحياء، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

كما أكد المحافظ على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمراكز والمرافق وعلي مدار الساعة في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.

وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها أمس بحي بولاق الدكرور ناهيا و 6 اكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتي ترعه المجنونه والمصرف حتي نزله الدائري والتحرير، وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكه والعشرين والثلاثيني وترعه عبد العال وفيصل والمساكن حتي حي الهرم.

كما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والاخلاص والكنيسه حتي شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر .

وفي حي الوراق شوارع طريق النصر و الجيش و السنترال و الإيمان و التل و العروبة و المعهد الديني و بطيئ الدائري و الغاز و ترعة السواحل.

وفي حي شمال الجيزة تمت رش وتطهير عزبه الصعايدة ومنطفة امبابة ومحند حجازي والعامل الاول وارض الجمعيه ومدينه الامل وش المطار وعزيز عزت.

وفي حي الهرم منطقة الطوابق وحمد ياسين والوفاء والامل وشوارع المحطة وربيع الجيزي واكتوبر ومراد والمنيب.

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، والذي جاء نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 أمتار أثر على طبقة الطريق.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية، بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الاصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق.

وأشار أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الاصلاح .

وفي إطار أخر، تمكن حي العمرانية، بالاشتراك مع قسم شرطة العمرانية، من ضبط العديد من مركبات التوك توك التي خالفت قرار الحظر الذي أقرته الدولة من بعد الساعة الخامسة مساءً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة التنفيذة للحي بالتعاون مع أفراد الشرطة، بمصادرة عدد 10 مركبات التوك توك ودراجة نارية، وتم إيداعها بمخازن إشغالات الحي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.