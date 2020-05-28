أخبار مصر | تفاصيل جديدة حول وفاة نائب رئيس تحرير 'الجمهورية' بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول وفاة نائب رئيس تحرير 'الجمهورية' بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مؤسسة دارة التحرير "جريدة الجمهورية"، صباح اليوم الخميس، ثاني حالة وفاة بين الصحفيين، في أقل من 24 ساعة على أول وفاة تشهدها مساء أمس، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوفي صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي فتحي الصراوي نائب رئيس تحرير الجمهورية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثاني حالة في مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر بعد وفاة مجدي علي، والذي يعمل بإدارة الملصقات بإعلانات المصرية بدار التحرير، متأثرًا بإصابته بالفيروس، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للكاتب الصحفي الراحل، قبل نقله لإحدى مستشفيات العزل، وذلك بعد إصابته باختناق حاد، نتيجة إصابته بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وأيضًا بسبب تقدمه في السن.

وتابعت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، حالة الكاتب الصحفي الراحل، والذي لم تتحمل حالته الصحية نقله لإحدى مستشفيات العزل، وتوفى متأثرًا بإصابته بعد ساعات قليلة.

وشهدت مؤسسة دار التحرير، اليوم أيضًا، إصابة الزميل وليد عباس الصحفي ببوابة الجمهورية، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى العزل بحميات إمبابة، صباح اليوم، لتلقي العلاج.

وتستمر مؤسسة دار التحرير "الجمهورية"، في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية ضد الفيروس، تطبيقًا لقرارات الدولة ومجلس الوزراء في هذا الشأن، وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، حفاظًا على حياة الزملاء.

وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ ٢٤ مارس، وهي بداية أزمة فيروس كورونا، وحتى ساعة صدور هذا البيان.

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وقال "رشوان" في بيان سابق له، أمس، إنه بالتعاون مع كل أعضاء المجلس، وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والتي تبذل مجهودًا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.

وأعلن النقيب في بيانه، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة، بلغت منذ 24 مارس وحتى اليوم 9 إصابات، تم التعامل معها جميعًا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى، لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:

أولآ: حالتا وفاة لزميلين انتقلا إلى رحمة الله تعالى.

ثانيًا: 4 حالات تعافي، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة واحدة منهما بالقاهرة والثانية بإحدى محافظات الوجه البحري.

وأكد مجلس النقابة استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ودعا المجلس جميع أعضاء النقابة، للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.