أخبار مصر | قرار جديد من 'الوطنية للصحافة' بشأن أوضاع المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من 'الوطنية للصحافة' بشأن أوضاع المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قيام رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، وذلك على الوجه الأمثل، والذي يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.

كما أعلنت الهيئة في قرارها عن من إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الحالية، وإعمالًا لقواعد الإفصاح والشفافية، ووفقًا لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، تواصلها مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وهم وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات اليوم الخميس، في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

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وشددت الهيئة في بيان سابق لها، أمس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة، وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، والإبلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.

وأوضح القائم بتسيير الأعمال بالشركة القومية للتوزيع، أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والقيام بعمليات التطهير الشاملة داخل المؤسسة، وذلك في أعقاب الاشتباه في إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، والذي اثبت نتيجة تحليل فيروس كورونا أنه سلبي.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد ظهور عدد من الحالات في مؤسسة دار الهلال، تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية العاملين بالمؤسسة كأولوية أولى، وأن تبدأ عمليات التطهير الشاملة اليوم الخميس للمرة الأولى، ويوم الإثنين المقبل للمرة الثانية، وذلك لكل الأماكن في المؤسسة، مع اتخاذ إجراءات صدور المطبوعات في موعدها دون تأخير.

وأكدت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الموقف في المؤسسات والمستجدات التي قد تطرأ، والتي قد تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، وطلبت الهيئة من جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية التواصل معها لاستكمال الإجراءات الاحترازية.