أخبار مصر | عاجل.. مترو الأنفاق يمنع الركاب من الدخول بدون كمامات (تسجيل صوتي)

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قرارًا اليوم الخميس، في إطار المواجهة الشاملة من الدولة لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وجهزت الشركة، رسائل نداء آلي تبثها عبر الراديو الداخلي بالمحطات، تتضمن عدم السماح بدخول المواطنين إلى المحطات غير مرتدين كمامات، كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد - 19.

وأضافت الشركة أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بعد عودة تشغيل قطارات مترو الأنفاق مرة أخرى، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، والمقرر عودتها مرة أخرى للعمل السبت المقبل، حيث يمتد العمل خلال ساعات السماح بالحركة المقررة منذ السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءً، ثم يبدأ حظر التجول من بعد الثامنة.

من جانبها، أكدت وزارة النقل، أن الشركة قامت بأعمال تعقيم وتطهير للمحطات خلال فترة العيد، تمهيدا لعودة حركة القطارات مرة أخرى.