أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لنقيب الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لنقيب الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد "مدبولي"، في أول تصريحات عقب اللقاء، تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية، وقيامهم بدورهم في تقديم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على تقدير الدولة للأطقم الطبية، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلًا للدكتور حسين خيري: إن "تكاتفنا معًا هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دومًا قيادة وحكومة وشعبًا، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه".

910 إصابات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

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وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

816 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة، في بيان صحفي أمس: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن