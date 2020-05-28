أخبار مصر | فرج عامر يطالب بتنفيذ مبادرة الرئاسة لحل مشكلات شركات التصدير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يطالب بتنفيذ مبادرة الرئاسة لحل مشكلات شركات التصدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بصرف مستحقات دعم الصادرات؛ لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ عدم وجود سيولة لدى الشركات للوفاء بالتزاماتها حتى لعمالها في ظل أوضاع التجارة الحالية.
وقال في بيان اليوم الخميس: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر حوافز لدعم الصادرات المصرية على رأسها صرف نسبة 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة إلا أن ذلك القرار واجه خطأ في التطبيق كما أكدت شركات التصدير،
وطالب "عامر" حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في دراسة وحل المشكلات التي أعلنتها شركات التصدير والتحديات العديدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أبرزها انخفاض الطلب العالمي وصعوبة وارتفاع تكلفة الشحن علاوة على انخفاض أسعار العملات المحلية بعدد من الأسواق التصديرية.
وأوضح "عامر" أن الحكومة قد أعلنت أنها صرفت 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة وخصمتها من نسبة 30% التي أقرها الرئيس، وأعلنت عن استكمال صرف نسبة الـ20% خلال العام المالي الحالي وبالفعل بدأت بالصرف إلا أنه كان يجب صرف النسبة المقررة كاملة وليس خصم ما تم صرفه سابقًا، بالإضافة إلى أن تحديد نسبة 30% من مستحقات المصدرين دون حصر كامل لتلك المستحقات لأنه حتى الآن لم ينتهي صندوق دعم الصادرات من مراجعة كافة الملفات المقدمة من المصدرين رغم مرو عام على تقديمها
وأكد رئيس صناعة النواب، أن مبادرة الرئيس السيسى رائعة وممتازة ولكن التطبيق هو المشكلة، مطالبا الحكومة بالتطبيق الصحيح للمبادرة الرئاسية خاصة أن مستحقات المصدرين المتأخرة هي ديون عليها وليست حوافز أو دعم تريده شركات التصدير مثل قطاع السياحة.
وأردف أن المطالبة بتعجيل دفع تلك المستحقات سببه التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي كما أكدت ذلك شركات التصدير وأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية ورغم ذلك تم تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه له بموازنة الدولة للعام المالي الحالي 2019-2020، ولذا يمكن استغلال هذا المبلغ في صرف الديون المتأخرة وبحث سرعة بدء البرنامج لدعم المصدرين.
تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة
وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
متابعة الموقف أولا بأول
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.