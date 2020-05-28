أخبار مصر | وزير الزراعة يوجه بضرورة التحسين الوراثي للماشية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يوجه بضرورة التحسين الوراثي للماشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الخميس، مركز التلقيح الصناعي بالعامرية.

وخلال الزيارة وجه الوزير، بمساعدة وحماية المربي الصغير الذي يملك معظم رؤس الماشية في مصر والاهتمام بالتحسين الوراثي للقطعان المحلية، سواء كانت ماشية لحم أو لبن وزيادة قدرات مراكز التلقيح الاصطناعي ورفع كفاءتها، والعمل الفوري على تطوير الوحدت البيطرية، على مستوى الجمهورية، ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.

كما طالب "القصير" بالتوسع في عمليات التهجين بين السلالات المحلية المتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، وكذلك السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية، لانتخاب سلالات أفضل إنتاجية للحوم والألبان تناسب البيئة المصرية، ليتم توزيعها ونشرها لزيادة دخل المربي ورفع مستوى المعيشة.

وأكد أهمية تنوع مصادر استيراد العجلات من الخارج المتميزة بالإنتاجية العالية، طبقًا للقيم التربويهة والأصول الوراثية للحيوانات تتميز بإلانتاجية العالية من اللحوم والألبان، والتي تناسب في احتياجاتها الغذائية والرعائية صغار المربيين.