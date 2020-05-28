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أخبار مصر | لو هتقدم لابنك.. معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لو هتقدم لابنك.. معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال التقديم مستمر في المدارس المصرية اليابانية والذي بدأ 20 مايو وينتهي بعد 15 يوما.

 

وفي ذلك السياق تقدم "الخليج 365" أهم المعلومات عن المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور.

- تعتمد المدرسة على التعليم الذاتي الهادى والمناقشات التوجيهية من أجل تعديل سلوك سلبي بالفصل.

- تهتم المدرسة بقيمة النظافة وأداب تناول الطعام والاتيكيت.
- الأنشطة الخاصة والتعلم من خلال اللعب.
- الريادة.. القيادة يومية، فقائد اليوم تابع الغد.. وذلك من أجل تأصيل مفهوم الديموقراطية.. حيث أن كل يوم داخل الفصل الواحد قائدين من تلميذ وتلميذه.. وغدا يتم تغييرهم وفقا لقائمة الفصل او أي آلية أخري لتدوير دور القيادة على الجميع.
- يوجد زيارات منزلية لتوطيد العلاقات مع الأطفال وأسرهم لنقل شعور الطمأنينة والإيجابية ورفع الروح المعنوية للتلاميذ وتنمية الشعور بالولاء والانتماء لأسرة المدارس المصرية اليابانية.

- معلمين المدارس المصرية اليابانية تم إختيارهم بدقة مدربة تدريب متخصص من قبل مدربين متخصصين مصريين ويابانيين ويمتلك المعلمين مهارات القرن 21، وتم اختيارهم بدقة بعد خوضهم المقابلات الشخصية والاختبارات الأكاديمية والتخصصية والنفسية، مع التدريبات المستمرة الهادفة للتنمية المهنية وتوفير فرص المعايشة للتجربة اليابانية في التعليم من خلال السفر لليابان والمعايشة الحقيقية داخل المدارس اليابانية.

- مصروفاتها 11 ألفا و650 جنيهًا شاملة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.


- الشرط الأساسي للتقديم أن يكون الطفل مصري الجنسية.


- من أهم المراحل التي يمر بها الطالب خلال التقديم هو المقابلة الشخصية وهي التي تحدد دخوله من عدمه.
- السن المقبول به من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال التقديمات للمدارس اليابانية إلكترونيًا.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية حتى الآن وصل إلى أكثر 3 آلاف.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للمدارس اليابانية قد فتح في 20 مايو ويستمر لمدة 15 يوما، وأشارت الوزارة أن حصر أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

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تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة

 

وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

متابعة الموقف أولا بأول

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية.

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