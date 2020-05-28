أخبار مصر | لو هتقدم لابنك.. معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لو هتقدم لابنك.. معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال التقديم مستمر في المدارس المصرية اليابانية والذي بدأ 20 مايو وينتهي بعد 15 يوما.

وفي ذلك السياق تقدم "الخليج 365" أهم المعلومات عن المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور. - تعتمد المدرسة على التعليم الذاتي الهادى والمناقشات التوجيهية من أجل تعديل سلوك سلبي بالفصل.

- تهتم المدرسة بقيمة النظافة وأداب تناول الطعام والاتيكيت.

- الأنشطة الخاصة والتعلم من خلال اللعب.

- الريادة.. القيادة يومية، فقائد اليوم تابع الغد.. وذلك من أجل تأصيل مفهوم الديموقراطية.. حيث أن كل يوم داخل الفصل الواحد قائدين من تلميذ وتلميذه.. وغدا يتم تغييرهم وفقا لقائمة الفصل او أي آلية أخري لتدوير دور القيادة على الجميع.

- يوجد زيارات منزلية لتوطيد العلاقات مع الأطفال وأسرهم لنقل شعور الطمأنينة والإيجابية ورفع الروح المعنوية للتلاميذ وتنمية الشعور بالولاء والانتماء لأسرة المدارس المصرية اليابانية. - معلمين المدارس المصرية اليابانية تم إختيارهم بدقة مدربة تدريب متخصص من قبل مدربين متخصصين مصريين ويابانيين ويمتلك المعلمين مهارات القرن 21، وتم اختيارهم بدقة بعد خوضهم المقابلات الشخصية والاختبارات الأكاديمية والتخصصية والنفسية، مع التدريبات المستمرة الهادفة للتنمية المهنية وتوفير فرص المعايشة للتجربة اليابانية في التعليم من خلال السفر لليابان والمعايشة الحقيقية داخل المدارس اليابانية.

- مصروفاتها 11 ألفا و650 جنيهًا شاملة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.



- الشرط الأساسي للتقديم أن يكون الطفل مصري الجنسية.



- من أهم المراحل التي يمر بها الطالب خلال التقديم هو المقابلة الشخصية وهي التي تحدد دخوله من عدمه.

- السن المقبول به من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال التقديمات للمدارس اليابانية إلكترونيًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية حتى الآن وصل إلى أكثر 3 آلاف. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للمدارس اليابانية قد فتح في 20 مايو ويستمر لمدة 15 يوما، وأشارت الوزارة أن حصر أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.