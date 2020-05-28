شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76% للعامة.. و80.50% للمهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة 80.50% للإعدادية المهنية.

وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات، مُطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

وأشار صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80% وبلغ عدد الحضور النظامي 60 ألف و499 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 60 ألف و381 طالبًا، وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبًا من إجمالي المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81%.

وبلغ نسبة إجمالي الحضور للإعدادية العامة 61 ألف و824 طالبًا، وإجمالي عدد الناجحين 61 ألف و677 ناجحًا بنسبة نجاح بلغت 99.76%، لافتًا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 آلاف و644 طالبًا، نجح منهم 8569 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 80.50% فضلا عن أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100%، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5%، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية