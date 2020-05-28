شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني يعتذر لأهالي بني سويف: «ذلة لسان.. ومستعد أبوس رأس كل واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الكوميدي حمدي الميرغني يوجه رسالة اعتذار لأهالي محافظة بني سويف قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين، أنا آسف دي كانت ذلة لسان، مستعد أبوس على رأس كل واحد بني سويفي».

وأضاف «الميرغني» في مقطع الفيديو، الخميس، أنه «أنا عامل الفيديو ده لأني حابب أتأسف لكل أهالي بني سويف على أي غلطة غير مقصودة، مستحيل أتعمد أن أغلط في أهلي فأنا راجل صعيدي ومستحيل أغلط في أي حد من الشعب المصري والوطن العربي» .

وتابع: أنا آسف على الغلطة غير المقصودة «ذلة لسان»، ويا ريت محدش يزعل مني، وكل سنة وأنتم طيبين، أهل بني سويف على رأسي من فوق«، وأنا مستعد أبوس على رأس واحد واحد بني سويفي، بس محدش يزعل مني، اعتبروني أخوكم الصغير، وبكرر تاني وبقولكم أنا آسف».

كانت حالة من الاستياء انتشرت بين رواد ونشطاء صفحات موقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة بني سويف من الفنان الكوميدي، مؤكدين أنه تعمد في أحد مشاهد بمسرح مصر «السُخرية» من أهالي بني سويف، عندما قال لأحد زملائه بالمسرحية «أنت لبسك معفن كده ليه أنت من بني سويف ؟!»، حسبما جاء بمنشورات بعض النشطاء، حيث لقيت المنشورات ردود فعل انفعالية وتعليقات غاضبة من متابعي الصفحات للفنان الشاب.

في حين أطلق آخرون حملات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة أعمال «الميرغني» الفنية معبرين عن أسفهم لما بدر من فنان وصوفوه بـ«الصاعد» في بداية مشواره.

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