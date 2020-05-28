شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير السابق لـ«عزل أبوقير» بفيروس كورونا.. ومصدر يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الدكتور أحمد محسن، المدرس المساعد في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مستشفى عزل أبوقير السابق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، الخميس، وتم نقله إلى مستشفى الطلبة المخصص لعزل مصابي الفيروس من أساتذة وطلاب جامعة الإسكندرية.

وقال مصدر مقرب من أسرته لـ«المصري اليوم»، إن «الدكتور أحمد محسن أصيب بالعدوى بعد أن زاره أحد المرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا، لإجراء الكشف الطبي خلال إجازة العيد، وعلى إثر ذلك أوقف عمله لإجراء الفحوصات التي أكدت إيجابية إصابته بالفيروس».