شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالينا».. أول مستشفى إلكترونية لاستشارات كورونا المنزلية: لا تتكدسوا في المشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصريحات متعاقبة من أطباء ومسؤولين تفيد بعدم قدرة المستشفيات المصرية على استعياب المزيد من حالات الاشتباه بفيروس كورونا، كانت سببًا في إطلاق مجموعة من الأطباء لخدمة إلكترونية بعنوان «أهالينا» مقدمة عبر «فيس بوك»، تستهدف توفير المساعدة الطبية الكاملة، لمصابى الفيروس، وحالات العزل المنزلى أو الاشتباه.

مستشفى «أهالينا»، فكرة بدأها الدكتور شريف أحمد المتولي، المدير الطبى لجامعة النيل، والدكتور محمد توفيق، استشاري جراحة عامة بمستشفى جامعة حلوان، من خلال تأسيس صفحة على «فيس بوك» لـ«تقديم الاستشارات الطبية، ومساعدة الدولة في ذلك الوقت الصعب ولتقليل الضغط على المستشفيات».

«المصري اليوم»، تواصلت مع الدكتور شريف صاحب الفكرة والذي قال: «عملي كطبيب جعلني محل استشارات من الزملاء والأفقارب، منذ ظهور كورونا في مصر، وهو نفس حال الكثير من زملائي الأطباء، خاصة في مستشفى العزل بمدينة 15 مايو، إذ يتواصل معهم الكثير للحصول على استشارات بشأن الفيروس وطرق الوقاية ومن هنا جاءت الفكرة».

مستشفى أهالينا

يكمل: «مع تزايد الحالات والضغط الكبير على الأطباء والمستشفيات وجدت أنه من الضروري توزيع الجهد على باقي الأطباء، وبدأت تأسيس مستشفى أهالينا الإلكترونية لتقديم الاستشارات الطبية الخاصة بطرق العلاج والعزل المنزلي عبر فيس بوك».

يضيف المدير الطبي لجامعة النيل: «تواصلت مع الكثير من زملائي الأطباء للبدء في تنفيذ الفكرة، والذين رحبوا على الفور وكان التحدي الأساسي هو كيفية العمل على فيس بوك، وكيف سيتم تقديم الاستشارات للمواطنين».

اصحاب فكرة مستشفى أهالينا

يكمل حديثه: «بدأنا في وضع خطة عمل منتظمة، لم نلجأ للتطبيقات الإلكترونية أوالتليجرام لسهولة التواصل مع الجميع، فأغلب المصريين الآن لديهم حسابات على فيس بوك، طلبنا أن يتم إرسال التساؤلات عبر الرسائل الخاصة للصفحة وليس عبر التعليقات وذلك لضمان خصوصية المريض وحالته الصحية».

يوضح: «أعلننا إننا ليس لدينا بروتوكول ولا علاج واضح بل نحن نقدم الاستشارات الطبية للحالات البسيطة والمتوسطة فنطلب ممن يشعر بالأعراض المعروفة لفيروس كورونا، بالعزل المنزلي ويتم متابعته يومياً من خلال الأطباء، ثم نقدم له بعض النصائح والإجراءات الضرورية. الهدف من ذلك عدم اللجوء فوراً للمستشفيات والضغط عليها وعدم القيام بمسحة إلا في الحالات التي تصل لدينا متأخرة».

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يؤكد متولي، أن العمل في «أهالينا» عمل تطوعي بشكل كامل من قبل جميع الأطباء المختصين، فـ«الكثير انضم للعمل دون أي تردد»، يقول المدير الطبي لجامعة النيل: «نتمنى التواصل مع وزارة الصحة ومع أجهزة الدولة المتعددة للمساعدة في تخفيف الضغط عليهم وللمساعدة في علاج الحالات، فنحن نحتاج للمزيد من الدعم العلمي للمساعدة».

وبسؤاله عن متي يمكن للمواطن التوجه لهم، يقول: «أي شخص يظهر عليه أعراض تنفسية كالكحة، فقدان حاسة الشم أو الاختلاط مع شخص مصاب، نحن الآن في مرحلة انتشار مجتمعي لذلك على الجميع الانتباه لطرق الوقاية وفي حالة ظهور أي عرض من تلك الأعراض التوجه لهم فوراً».