شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منسي على جدران شوارع القوصية بأسيوط تخليداً لذكراه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسم الطالب أحمد فتحي، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، لوحة فنية تجسد الشهيد أحمد منسي على جدران أحد شوارع مدينة القوصية.

وقال الطالب أحمد فتحي، إن اللوحة الفنية جاءت إعجاباً بشجاعة وبطولات الشهيد أحمد منسي، والتي تعرف عليها من قرب خلال متابعته لمسلسل «الاختيار» والتي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وهو ما دفعه إلى التعبير عن ذلك الإعجاب من خلال لوحة فنية تخلدًا لذكراه على أحد شوارع مدينة القوصية، والمتفرع من شارع مدرسة التجارة والمجاور لمحل سكنه.

وأوضح، أن اللوحة استغرقت منه 18 ساعة عمل على مدار يومين متواصلين، وذلك باستخدام الألوان البلاستيكية وبمساعدة صديقه محمود عواض أحد أبناء مدينة القوصية عضو فريق «أستيكة» الذي قام بتشكيله، ويضم عدد من الشباب الموهيين في الرسم، وذلك لتشجيعهم على ممارسة هوايتهم، كاشفاً عن اتجاهه إلى تكرار تجربة رسم شخصية الشهيد المنسي ورسم شخصيات أخرى بارزة في مختلف المجالات، وذلك على جدران الشوارع، للتأكيد على إبراز العناصر الإيجابية والشخصيات المتميزة في المجتمع.

الشهيد أحمد المنسى على جدران أحد شوارع مدينة القوصية بأسيوط

الشهيد أحمد المنسى على جدران أحد شوارع مدينة القوصية بأسيوط