شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم على حداد في اتهامه بقتل وإصابة 9 أشخاص إداريًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على حداد، في اتهامه بإشعال النيران في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إداريًا.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبدالمجيد، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.
كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم القتل العمد والشروع فيه.
البداية كانت تلقي قسم المعادي بلاغًا بقيام حداد بإشعال النيران في منزل أهل زوجته وتبين وفاة وإصابة 9 أشخاص.
وأفادت التحريات أن زوجة المتهم تركت منزل الزوجية وطلبت منه الطلاق بعد خلافات نشبت بينهما، فحاول الانتقام منها فتوجه إلى منزل أهلها وأشعل النيران فيه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
19,666
-
تعافي
5,205
-
وفيات
816
كانت هذه تفاصيل خبر مد أجل الحكم على حداد في اتهامه بقتل وإصابة 9 أشخاص إداريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.