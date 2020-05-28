شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم على حداد في اتهامه بقتل وإصابة 9 أشخاص إداريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على حداد، في اتهامه بإشعال النيران في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إداريًا.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبدالمجيد، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم القتل العمد والشروع فيه.

البداية كانت تلقي قسم المعادي بلاغًا بقيام حداد بإشعال النيران في منزل أهل زوجته وتبين وفاة وإصابة 9 أشخاص.

وأفادت التحريات أن زوجة المتهم تركت منزل الزوجية وطلبت منه الطلاق بعد خلافات نشبت بينهما، فحاول الانتقام منها فتوجه إلى منزل أهلها وأشعل النيران فيه.

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