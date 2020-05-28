شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يعقد اجتماعًا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام. ومن المقرر أن يصدر بيانًا من مجلس الوزراء، بعد قليل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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