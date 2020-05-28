شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «عزل العجمي»: تعافي والدة أول مولود بالمستشفى من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبوقير شرق إلى ٤٣٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن، ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أنه تعافى حالتين جديدتين من المحجوزين بالمستشفى بينهما والدة أول مولود بالمستشفى، ويدعي محمد عبدالهادي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ١٦٢ حالة، كما تم تحويل ٤ حالات إلى العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم تحويل ٤ حالات جدد للنقاهة.

وأشارت إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، لافتة إلى أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا .