أخبار مصر

الاستعلام على حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الخميس فتوقعت أنه من المفترض أن يكون الطقس معتدل طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري ويكون لطيف في السواحل الشمالية ومائل للحرارة في كلاً من شمال الصعيد وسيكون حار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أنها افترضت أنه من المتوقع أن يحدث شبورة مائية صباحية وحدوث نشاط للرياح وحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر ومن المحتمل سقوط أمطار بشكل خفيف في مناطق متفرقة، ومن المحتمل أن تتعرض البلاد لمرتفع العروض الوسطى المحمل بكتل هوائية من البحر المتوسط فلا قلق بشأن المناخ فهو معتدل.

اقرأ أيضا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا