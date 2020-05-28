الاستعلام على حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الخميس فتوقعت أنه من المفترض أن يكون الطقس معتدل طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري ويكون لطيف في السواحل الشمالية ومائل للحرارة في كلاً من شمال الصعيد وسيكون حار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أنها افترضت أنه من المتوقع أن يحدث شبورة مائية صباحية وحدوث نشاط للرياح وحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر ومن المحتمل سقوط أمطار بشكل خفيف في مناطق متفرقة، ومن المحتمل أن تتعرض البلاد لمرتفع العروض الوسطى المحمل بكتل هوائية من البحر المتوسط فلا قلق بشأن المناخ فهو معتدل.