أخبار مصر

تحويل مخالفة بناء في مصر الجديدة للنيابة العسكرية

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قام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر بالتأكيد على أن ما زال الاستمرار في أعمال تحويل نقل العروبة إلى طريق سطحي ويتم ذلك بعد ردم ومن الجدير بالذكر أنه تم العمل على تركيب شبكة إنارة جديدة في منطقة الأعمال الجارية في نفق العروبة وذلك تبعاً لمعرفة الإنارة المركزية.

وقام محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر بالتأكيد على أن أعمال تحويلها حديث بمعرفة من الهيئة الهندسية وأكد أيضاً على استمرار شن جميع الحملات طوال إجازة عيد الفطر وتم العمل على إزالة الدور السابع في العنوان 5 شارع قناة السويس مصر الجديدة وتم العمل على إزالة المخالفات وإحالتها إلى النيابة العسكرية.

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