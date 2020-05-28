تعرف على حالة الطقس غدا في مصر بجميع المحافظات

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن توقعاتها لحالة الطقس غدا يوم الجمعة، حيث توقعت هيئة الأرصاد أن يكون الطقس معتدل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومن المتوقع أيضاً أن يكون الطقس لطيف في السواحل الشمالية وسوف يكون الطقس لطيف في شمال الصعيد وسيكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد.

ومن المفترض أن يحدث شبورة مائية صباحية وستكون الرياح نشيطة ومن الممكن أيضاً حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في كلاً من خليج السويس والبحر الأحمر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق المتفرقة، كما أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطة وسيأتي محمل بكتل هوائية باردة من البحر الأحمر.