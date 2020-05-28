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السفير السعودى بالقاهرة أسامة نقلى يحتفل بعيد الفطر بصورة من طفولته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة، بعيد الفطر المبارك بنشر صورة له منذ طفولته، قائلا :" فى ماضى الزمان كان عيد الفطر بهجة".

ونشر السفير السعودى بالقاهرة، صورة له منذ طفولته، عبر حسابه بتويتر، وعلق عليها :"وفي ماضي الزمان .. كان عيد الفطر بهجة .. كما هو الآن نرتدي فيه أفضل الأزياء وأبهاها.. كنا نسميها شياكة العيد، قبل أن يسمونها بـ كشخة العيد و عيدكم مبارك".

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أسامة نقلى
أسامة نقلى
أسامة نقلى
أسامة نقلى

 

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة أسامة نقلى، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب نقلى، عبر حسابه على تويتر: "باسمى ونيابة عن منسوبى سفارة المملكة العربية فى مصر، أرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمين، يحفظهما الله، والمواطنين السعوديين الكرام بـعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

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