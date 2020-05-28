شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تشارك الدول الافريقية فى بحث الاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة السياحة والآثار في المنتدى الافتراضي الذي نظمته مفوضية الإتحاد الأفريقي AUC لوزراء الاتحاد الأفريقي المسؤولين عن الفنون والثقافة والتراث والآثار عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) على القطاع والعاملين به، وجهود الدول لتوفير التراث الثقافي والأثري للمجتمع وإتاحته للجمهور؛ مع الحفاظ على سلامة موظفيهم.

وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، أن الوزراء ناقشوا الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث والآثار في أفريقيا بما يتماشى مع الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلى التفكير في الاستجابات التي يتم البدء بها عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وخلال المنتدى الافتراضي، عرضت ايمان زيدان جهود وزارة السياحة والآثار المصرية وتعاملها مع الازمة، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف، وتطوير خدمات الزائرين بها استعدادا للفتح بعد اتخاذ إجراءات التعايش، مؤكدة على أن العمل مستمر في مختلف المشروعات لافتتاحها بعد انقضاء الأزمة، مثل قصر البارون والمتاحف الجديدة أبرزها متحف شرم الشيخ.

وتناولت أيضا المبادرات التي أطلقتها الوزارة للتطبيقات الإفتراضية تحت شعار ”Experience Egypt from Home مثل الجولات الإفتراضية لعدد من المواقع الأثرية والمتاحف والجولات داخل المتاحف بالتعاون مع الشركاء من المعاهد والمؤسسات الثقافية الأثرية وغيرها، وبتشجيع رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لبناء أرشيف رقمي من الجولات الإفتراضية والصور والمقاطع المصورة لتوثيق المقتنيات المتحفية والمواقع الأثرية.

كما شهدت الوزارة الاحتفال بعدد من الفعاليات الثقافية مثل يوم التراث العالمي واليوم العالمي للمتاحف بعدد من الأنشطة من خلال البث المباشر على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت؛ حيث تم الإعلان عن كشف أثري جديد، وعرض رسالة للإنسانية من أهرامات الجيزة لدعم العاملين بالقطاع الطبي في العالم وللحث على الالتزام بالبقاء بالمنزل والبقاء آمنين.

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وعلى صعيد آخر، أوضحت ايمان زيدان أن الوزارة تعمل على مشروع التحول الرقمي لعدد من الخدمات التي تقدم للزائرين مثل شراء التذاكر أون لاين لتقليل التعاملات الورقية، في إطار اعتماد بروتوكول للزائرين للمواقع الأثرية والمتاحف عند انتهاء الأزمة يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد الاجتماعي للحرص على صحة وسلامة الزائرين.

كما تناول الحوار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاع السياحي للفنادق من الفتح الجزئي واشتراطات السلامة الصحية للتشغيل والإجراءات الاحترازية والمتابعة الدورية من خلال غرفة عمليات من القطاعات المعنية، بالاضافة الي اعتماد شهادة سلامة صحية للتشغيل بالفنادق و التي تعطي الفنادق المستوفاة لاشتراطات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الحق في استقبال الزائرين.

وفي سياق التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الفيروس، اتخذت وزارة السياحة والآثار عدد من الإجراءات لإعفاء المستأجرين من إيجارات الأشهر التي شهدت الغلق الكامل للمواقع والمتاحف بالإضافة إلى الإرجاءات والإعفاءات للضرائب للمنشآت السياحية وغيرها من التسهيلات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم قروض بفائدة 5% لتغطية مصروفات التشغيل ودفع مرتبات العاملين بالمنشآت السياحية وكذلك فرض عقوبات للمنشآت التي تخالف الاشتراطات او تقوم بتسريح العاملين او لاتفي بحقوقهم.

وانتهى الاجتماع بتوثيق أفضل الممارسات وتقاسمها من قبل الدول الأعضاء واعتماد التوصيات ذات الصلة ووضع خطة العمل اللاحقة لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث في أفريقيا، حيث أكدت ايمان زيدان على حرص وزارة السياحة والآثار للمشاركة مع نظيراتها من القارة الأفريقية في وضع سياسات لدعم القطاع إيمانا بدور مصر في أفريقيا.

جدير بالذكر أن المنتدي الإفتراضي شهد حضور واسع للوزراء المسئولين عن الفنون والثقافة والآثار والتراث من عدة دول افريقية منها؛ تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، موزمبيق، تنزانيا، جيبوتي زمبابوي، أوغاندا، كوتيفوار وغيرهم من المنظمات الثقافية لعموم أفريقيا، والجماعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، ومنظمات الأمم المتحدة، ومسئولون من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأقسام ذات الصلة.