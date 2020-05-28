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نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ينشر الخليج 365 نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزةالنتيجة ، بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للعام الدراسى 2019/2020  حيث بلغ اجمالى المتقدمين 149152 كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و 176 بنين  .

 

وتصدرت ادارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة أعلي نسب النجاح و بلغت نسبه النجاح بهم  100% .  

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كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% . 

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية بنسبة نجاح 99%  . 

ومن جانبه اكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21يونيو القادم  مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% ، واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% .

 

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