أخبار مصر | تكليف من رئيس الوزراء بشأن المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تكليف من رئيس الوزراء بشأن المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث أكد أهمية الخط الساخن 105، للإبلاغ عن إصابات كورونا.

وأعلن "مدبولي"، ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على الاستفسارات كافة، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيرًا إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.

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وجدد خلال ذلك التأكيد على أهمية تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعيًا لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.

وأشارت هالة زايد وزيرة الصحة، إلى تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التى تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيرًا على المواطنين، كما تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، الى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا تضمن تحديثًا لإجمالى اعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والحالات التى تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الحالات التى تلقت العلاج وتم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، إلى جانب إجمالى حالات الوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، وتوزيع تلك الحالات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن توزيع الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو النزل أو العزل المنزلى.