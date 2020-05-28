أخبار مصر | لأول مرة.. الحكومة تعلن تفاصيل وأرقام مسح مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الحكومة تعلن تفاصيل وأرقام مسح مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء، بيانًا اليوم الخميس، تضمن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة؛ لمتابعة آخر المستجدات فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع تلك الأزمة.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ووجه "مدبولي"، كل التقدير والاحترام والتحية لكافة الأطقم الطبية العاملين حاليًا فى مواجهة أزمة فيروس"كورونا"، باعتبارهم خط الدفاع الاول فى التعامل مع هذه الأزمة.

وأكد دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التى تقوم بها هذه الأطقم الطبية فى مجابهة الفيروس، مجددًا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك.

وأشار إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم، منوهًا فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، هذا إلى جانب إجراء تحليل الـ "PCR"، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل "PCR"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الاصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات، ومستمرون فى إجراء التحاليل اللازمة لهم، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية.

