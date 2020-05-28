أخبار مصر | مصر تدعم أوغندا في إزالة الحشائش الاستوائية

كما تسبب في إغلاق محطة الكهرباء والاضطرار لفتح بوابات الخزان، لتصريف المياه فقد تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، مما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.

وشهدت أوغندا ودول الهضبة الاستوائية خلال الستة أشهر الماضية سقوط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا، ما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة وأدى إلى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد على 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين.

يذكر أن التعاون المصري الأوغندي في مجال المياه يعتبر نموذج للتعاون والشراكة بين الدولتين ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، كما جارى تنفيذ عدد (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي.

تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة

وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

متابعة الموقف أولا بأول

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.