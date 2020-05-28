أخبار مصر | وكالة الأنباء الإثيوبية تنقل تصريحات مسيئة لمصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة الأنباء الإثيوبية تنقل تصريحات مسيئة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في أديس أبابا، تصريحات للباحثة الإثيوبية "مقدلاويت مسيي"، حول نهر النيل، حيث هاجمت مصر بشكل غير مقبول، في سياق موقف بلادها المتعنت بشأن سد النهضة.

وقالت "مسيي": إن مصر تسيطر بقوة على مياه النيل وتحتكرها عبر التاريخ.. لقد بنيت حضاراتهم وسبل معيشتهم على النيل، وتاريخ الاستعمار سمح لهم أن يكون لهم اليد العليا في هذه الهيمنة باستخدام مياه النيل.

وتابعت: فيما يتعلق بإستخدام الماء لا يمكنك مشاركة تلك المياه التي هي شريان حياة إحدى عشرة دولة، بل تصبح ملكية للبلاد التي تأمل في الحفاظ على هذا الوضع إلى الأبد مما يجعل الامر خارقا للقانون والأخلاقية البشرية.

أكاذيب مستمرة