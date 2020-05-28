أخبار مصر | محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية، الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب، 425 فتيات و176 بنين، حيث تصدرت إدارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة أعلى نسب النجاح وبلغت نسبهة النجاح بها 100%.

واعتمد المحافظ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح 99.71% حيث بلغ عدد المتقدمين 149152 طالبا وطالبة؛ لاجتياز الفصل الدراسي الثاني، نجح منهم 147833 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

ومن ناحيته أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو المقبل، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة

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وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

متابعة الموقف أولا بأول

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.