أخبار مصر | عودة الغاز الطبيعي لسكان الحلمية بعد انفجار أحد خطوطها أمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة الغاز الطبيعي لسكان الحلمية بعد انفجار أحد خطوطها أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من إصلاح خط الغاز المكسور بمنطقة الحلمية.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إن إصلاح الماسورة تم بمعرفة شركة تاون جاز، لافتًا إلى تودة الغاز الطبيعي إلى المنازل مرة أخرى.

ووقع انفجار مساء أمس الأربعاء، بأحد خطوط الغاز الطبيعي بالمنطقة، وعلى الفور قامت الشركة بالتوجة اليها للعمل على إصلاحها.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع انفجار ماسورة الغاز بحي الحلمية، لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.

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وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز لموقع الحادث، وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية في العيد في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازي ووقائي مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الإقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفى فهمي والشوارع الجانبية، كما استهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفي حي البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الأوقاف بمنطقة بير أم سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري.